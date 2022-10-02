Стали известны победители чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике

Стартовал второй день чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 20-23 лет. Как передает Report, спортсмены, выступавшие в категории 73 кг, заняли первое место на турнире, который проходил в зале соревнований Академии тяжелой атле

Продолжается чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 20-23 лет.

Как передает Report, среди спортсменов до 20 лет золотую медаль завоевал Рагим Казымов (73 кг), показавший в сумме 253 кг (111+142), а Наджаф Назаров, преодолевший 208 кг (92+116), завоевал серебряную медаль. "Тройку" призеров замкнул Кямал Исмайлов с результатом 201 кг (86+115).

В борьбе тяжелоатлетов до 23 лет Кянан Халилов (73 кг) с суммой 262 кг (120+142) поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Второе и третье места заняли Руслан Гасанов с результатом 251 кг (110+141) и Низами Гасанов с 206 кг (100+106), соответственно.