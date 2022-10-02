О нас

Стали известны победители чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике

Стали известны победители чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике Стартовал второй день чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 20-23 лет. Как передает Report, спортсмены, выступавшие в категории 73 кг, заняли первое место на турнире, который проходил в зале соревнований Академии тяжелой атле
Индивидуальные
2 октября 2022 г. 15:45
Стали известны победители чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике

Продолжается чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 20-23 лет.

Как передает Report, среди спортсменов до 20 лет золотую медаль завоевал Рагим Казымов (73 кг), показавший в сумме 253 кг (111+142), а Наджаф Назаров, преодолевший 208 кг (92+116), завоевал серебряную медаль. "Тройку" призеров замкнул Кямал Исмайлов с результатом 201 кг (86+115).

В борьбе тяжелоатлетов до 23 лет Кянан Халилов (73 кг) с суммой 262 кг (120+142) поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Второе и третье места заняли Руслан Гасанов с результатом 251 кг (110+141) и Низами Гасанов с 206 кг (100+106), соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan birinciliyində növbəti qaliblər bəlli olub

Самое важное

Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
1 октября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
30 сентября 2022 г. 20:27
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
30 сентября 2022 г. 18:19
Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
30 сентября 2022 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi