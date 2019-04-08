Общественный транспорт в период Гран-при Азербайджана будет работать в интенсивном режиме

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Общественный транспорт в период Гран-при Азербайджана "Формулы 1" будет работать в интенсивном режиме.

Как сообщили Report в Операционной компании Baku City Circuit, с целью обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, обслуживающего зрителей Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2019 и жителей города, составлен специальный План управления общественным транспортом.

В соответствии с данным планом, весь уик-энд, то есть 26, 27, 28 апреля станции метро 28 Мая, Сахиль и Ичеришехер будут работать с 06:00 утра до 02:00 часов ночи, тогда как другие станции метро будут работать сверх графика только для выхода. Вокруг трека будут курсировать автобусы под номерами 65, 5 и 53, которые будут работать в 20-часовом режиме только два дня - 27 и 28 апреля.

Зрителям, которые воспользуются автобусом №65, необходимо будет сойти на остановке вблизи Центрального универмага на проспекте Азербайджана и проследовать к соответствующей трибуне пешком.

Маршрутный автобус №65 будет проезжать по ул. А.Джавада, пр. Азербайджан, площади Физули, ул. З.Ахмедбекова, Тбилисскому проспекту, ул. 20 Января, ул. А.Магеррамова, ул. Мир-Джалала. Автобус будет работать с 5-минутным интервалом.

Пассажирам автобуса №5, рекомендуется сойти на остановке, которая располагается на пересечении улиц Рашида Бейбутова и Низами, а затем проследовать к соответствующей трибуне пешком. Маршрут автобуса № 5: станция метро Н.Нариманова - станция метро 28 Мая (ул. С.Аскеровой), станция метро 28 Мая (ул. Дж.Джаббарлы), ул. 28 Мая (парк С.Вургуна), ул. Низами, ул. Р.Бехбутова (Театр Песни им.Рашида Бейбутова). Автобус будет работать с 3-минутным интервалом.

Зрители, желающие воспользоваться автобусом №53, должны будут сойти на остановке у Дворца ручных игр и проследовать к соответствующей трибуне пешком. Маршрут автобуса № 53: поселок Баилово (20-й участок), Дворец водных видов спорта, Площадь национального флага, Дворец ручных игр (до 17.00). Автобус будет работать с 6-минутным интервалом.

Кроме того, зрители могут приехать на гонку, воспользовавшись метро, и в зависимости от расположения трибуны выйти на станциях 28 Мая, Сахиль и Ичеришехер.

Следует отметить, что жители Баку и зрители Гран-при Азербайджана смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, воспользовавшись наземными и подземными переходами. Временные наземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийят, а также на следующих перекрестках - улицы Хагани и Рашида Бейбутова, улица Хагани и проспекта Азадлыг, проспект Нефтчиляр и улица Рашида Бейбутова.

Территория Национального приморского парка (Бакинский бульвар – от Бакинского морского вокзала до круга Азнефть), где на время гонки расположится развлекательная зона "Формулы 1", будет закрыта для лиц, не имеющих билеты, с 08:00 среды, 24 апреля. Ограничения будут сняты в понедельник 29 апреля.

При этом, доступ к торговому центру Park Bulvar будет открыт для всех на протяжении всего периода проведения мероприятия.