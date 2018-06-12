Обнародованы виды спорта в программе предстоящего в Баку Олимпийского фестиваля молодежи Европы

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В министерстве молодежи и спорта прошло собрание с целью обсуждения работ по подготовке к предстоящему в 2019 году в Баку Олимпийскому фестивалю молодежи Европы (EYOF).

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на возглавляемой министром Азадом Рагимовым встрече присутствовали вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, заместитель министра Исмаил Исмаилов, заведующий спортивным отделом министерства Фарид Мансуров, официальные представители спортивных федераций и специалисты в области спорта.

Было отмечено, что для участия на шестидневных соревнованиях в Баку ожидается приезд 2 000 спортсменов из 50 стран континента, свыше 1 500 членов делегаций, в целом 3 500-4 000 гостей.

Спортсмены будут бороться по 13 программам в 10 видах спорта (в основном 9, но стране-хозяйке дополнительно предоставляется 1 вид: атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, спортивная гимнастика, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол, греко-римская и вольная борьба).

Церемония открытия соревнований состоится в Crystal Hall.

По словам министра А.Рагимова, впереди азербайджанских спортсменов ждут престижные спортивные соревнования.

Отметим, что EYOF пройдет в Баку 20-28 июля 2019 года.