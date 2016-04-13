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    Обнародованы имена мировых звезд, которые выступят с концертами на Гран-при Европы Формулы-1 в Баку

    Вход на концерты бесплатный

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена мировых звезд, которые выступят с концертами на Гран-при Европы Формулы-1 в Баку. 

    Как сообщает Report, в рамках концертной программы выступят Крис Браун, Энрике Иглесиас и Фаррель Уильямс.  

    Они будут выступать на специально установленной сцене в городке Формулы-1 вечером в соответствующей последовательности. 

    17 июня выступит Крис Браун, 18 июня - Энрике Иглесиас и 19 июня - Фаррель Уильямс.

    Вход на концерты бесплатный. Однако на них смогут попасть лишь те, кто приобрел билеты на Гран-при Европы Формулы-1 в Баку. 

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