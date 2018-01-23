Обнародованы имена азербайджанских дзюдоистов, которые выступят на соревновании "Большого шлема"

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана по дзюдо, который выступит на соревнованиях "Большого шлема" в Париже и Дюссельдорфе.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, на соревновании страну представят 11 дзюдоистов. В турнире среди мужчин выступят Тарлан Керимов, Ильгар Мушкиев (оба - 66 кг), Фаган Гулузаде (81 кг), Руфат Исмайлов, Абдулхаг Расуллу (оба - 90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), среди женщин – Базаракча Эрденабат (48 кг),Буянкишиг Пуревсурен (52 кг), Ичинкорло Мункцедев (57 кг), Ирина Киндзерская (+78 кг).

Отметим, что сейчас команда под руководством главного тренера Руслана Машуренко проводит тренировочные сборы на Бакинском олимпийском стадионе. Соревнования в Париже пройдут 10-11 февраля, в Дюссельдорфе – 23025 февраля.