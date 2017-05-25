Обнародованы дата проведения и список видов спорта Европейских игр 2019

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В программу II Европейских игр, которые пройдут в столице Беларуси Минске, включены 16 видов спорта. Как сообщает Report, об этом заявили в оргкомитете игр.

Было отмечено, что по сравнению с проведенными в 2015 году в Баку первыми Европейскими играми предпочтение будет отдано считающейся королевой спорта – атлетике. В этот раз примут участие спортсмены не из низшего дивизиона, а более высокого уровня.

С другой стороны, в рамках II Европейских игр не пройдут соревнования по фехтованию, пляжному футболу, тхэквондо, триатлону и водным видам спорта. Кроме атлетики, в программу Игр входят бадминтон, стритбол (баскетбол 3Х3), бокс, борьба, настольный теннис, карате, командная стрельба из лука, пляжный волейбол, велосипедный спорт, самбо, академическая гребля, гребля на каноэ и лодке, стрельба и гимнастика. Планировалось внести в программу тяжелую атлетику, но в последний момент этот вид спорта был изъят из списка. За исключением гимнастики, борьбы и не включенных в программу Олимпиады стритбола, самбо и пляжного футбола, все остальные виды спорта будут носить лицензионный характер на летние Олимпийские игры.

В Минске планируется участие до 4000 спортсменов и 2000 официальных лиц. Спортсмены будут размещены в студгородке. Игры пройдут 21-30 июня. Церемонии открытия и закрытия организуют на стадионе "Динамо". Девизом "Минск 2019" станет "Bright You" ("Ты блестящий"). Это означает укороченное BY (Беларусь).

Комитет Европейских игр возьмет на себя оплату трат на приезд спортсменов и официальных лиц. Оргкомитет покроет траты на проживание в Минске.