Обнародовано количество спортсменов из Северной Кореи, которые примут участие в Олимпиаде

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Спортсмены Северной Кореи примут участие в Зимних Олимпийских играх, которые стартуют 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Как сообщает Report, об этом заявил президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах.

Он отметил, что в Играх примут участие 22 северокорейских спортсмена. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи официальных представителей двух стран, Национальных Олимпийских Комитетов и Оргкомитета Игр в штаб-квартире МОК в швейцарской Лозанне. Во время встречи была подписана декларация об участии представителей Северной Кореи в Олимпиаде. Стороны договорились на совместное шествие национальных делегаций и участие единой женской команды по хоккею.

Отметим, что Олимпиада продолжится до 25 февраля.