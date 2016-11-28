Обнародовано количество медалей, завоеванных азербайджанскими борцами в финале "Золотого Гран-при" за последние 9 лет

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество медалей, завоеванных азербайджанскими борцами за последние 9 лет в финальной стадии турнира "Золотой Гран-при", посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, спортсмены страны-организатора завоевали в целом 192 медали.

Из них 86 медалей - 26 золотых, 23 серебряных и 37 бронзовых были завоеваны вольноборцами. В активе греко-римских борцов 75 медалей - 28 золотых, 19 серебряных и 28 бронзовых. Среди женщин завоевана 31 медаль, из них 9 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых.

Таким образом, 63 медали были золотыми, 49 серебряными, 80 бронзовыми. Борцы на турнире "Золотой Гран-при" в 2008 году завоевали 22 медали, в 2009 году - 20, в 2010 году - 15, в 2011 году - 26, в 2012 году - 22, в 2013 году - 24, в 2014 году - 25, в 2015 году - 21, а в 2017 году - 17 медалей.