Обнародовано имя знаменосца Азербайджана на Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Боксер Теймур Мамедов может стать знаменосцем национальной сборной Азербайджана на Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По словам министра, это может произойти в случае победы Т.Мамедова в 1/4 финала на предстоящем сегодня в Баку Мировом квалификационном турнире и завоевании лицензии на олимпиаду: "В противном случае, окончательное решение касательно знаменосца примет Национальный олимпийский комитет".