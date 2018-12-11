Обнародовано число нахчыванских спортсменов, завоевавших медали в этом году

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году спортсмены из Нахчыванской Автономной Республики выиграли 2 медали на чемпионате мира, 3 - на чемпионатах Европы, 1 - на Юношеских летних Олимпийских играх, 84 - на Международных турнирах и 99 - в Азербайджане.

Как передает Report, об этом в Верховном меджлисе автономной республики заявил министр молодежи и спорта Нахчывана Азад Джаббаров на мероприятии посвященном "Текущему состоянию физического воспитания и спорта в Нахчыванской Автономной Республике и предстоящим задачам".

Говоря о создании Федерации кикбоксинга в автономной республике в текущем году министр сказал, что в этом году был проведен ряд международных турниров и чемпионатов в автономной республике, а также обеспечено участие местных спортсменов в соревнованиях, проводимых в Азербайджане и разных странах мира.

Выступая на мероприятии председатель Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов отметил, что в настоящее время более 27 000 детей и подростков занимаются спортом. Из них 21 397 являются мальчиками, 6 002 - девочки.