Обнародована рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов за сентябрь

Министерство молодежи и спорта представило рейтинговую таблицу азербайджанских спортсменов на 1 сентября 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, первое место занял дзюдоист Зелим Цкаев (330 очков), второе - олимпийский чемпион Зелим Коцоев (320 очков), а третье - дзюдоист Эльджан Гаджиев (310 очков).

Следующие места заняли дзюдоисты Рашид Мамедалиев (210 очков), Ушанги Кокаури (190 очков), команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике (185 очков), стрелок Руслан Лунев (175 очков), гимнаст Никита Симонов (165 очков), борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов (160 очков), борцы греко-римского стиля Хасрат Джадаров и Нихат Мамедли, а также борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (все по 150 очков).

Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров, вновь не попавший в "десятку", в начале года занимал второе место в рейтинге.