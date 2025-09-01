    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Azərbaycan idmançılarının sentyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    Fərdi
    • 01 sentyabr, 2025
    • 09:18
    Azərbaycan idmançılarının sentyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan idmançılarının 1 sentyabr 2025-ci il tarixinə olan reytinq cədvəlini təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Birinci pillədə 330 xalla cüdoçu Zelim Tçkayev qərarlaşıb. Olimpiya çempionu Zelim Kotsoyev (320 xal) ikinci, digər cüdoçu Elcan Hacıyev (310 xal) üçüncü olub.

    Növbəti sıralarda cüdoçular Rəşid Məmmədəliyev (210 xal), Uşanqi Kokauri (190 xal), bədii gimnasitka üzrə qrup hərəkətləri komandası (185), güllə atıcısı Ruslan Lunev (170) idman gimnastı Nikita Simonov (165 xal), yunan-Roma güləşçisi Qurban Qurbanov (160 xal), yunan-Roma güləşçiləri Həsrət Cədərov və Nihat Məmmədli, sərbəst güləşçi Giorgi Meşvildişvili (hamısı 150 xal) yer alıblar.

    Olimpiya çempionu, növbəti dəfə "10-luq"dan kənarda qalan Hidayət Heydərov ilin əvvəlində açıqlanmış reytinqdə ikinci sırada idi.

    Son xəbərlər

    09:54

    FHN: Ötən həftə ərzində 672 yanğına çıxış olub, 5 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    09:51

    Ərdoğan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinin gedişindən məmnunluq ifadə edib

    Xarici siyasət
    09:50

    Vəkilliyə qəbulla bağlı növbəti test imtahanına elektron müraciət başlayıb

    Hadisə
    09:48

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıb

    Energetika
    09:37

    Tiencində İlham Əliyevin Maldiv Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    09:25

    Tokayev ŞƏT-in su problemlərinin öyrənilməsi Mərkəzinin yaradılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    09:18

    Azərbaycan idmançılarının sentyabr ayına olan reytinq cədvəli açıqlanıb

    Fərdi
    09:11

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.09.2025)

    Maliyyə
    09:11

    Ərdoğan ŞƏT sammitində Paşinyanla görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti