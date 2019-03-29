Обнародован состав сборных Азербайджана на чемпионат Европы по борьбе

Обнародован состав сборных Азербайджана по вольной, греко-римской и женской борьбе, которые выступят на чемпионате Европы в столице Румынии, Бухаресте.

Как сообщает Report, в соревновании в целом примут участие 28 азербайджанских спортсменов. Страну представят в вольной и греко-римской борьбе по 10 борцов и 8 женщин-борцов.

В сборную по вольной борьбе привлечен новый спортсмен. Это Сеидмохаммедреза Азершакиб. Иранский борец выступит в весовой категории +125 кг.

Вольная борьба: Махир Амирасланов (57), Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Агагусейн Мустафаев (70 кг), Хаджимурад Гаджиев (74 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Мурад Сулейманов (86 кг), Шариф Шарифов (92 кг), Нурмагомед Гаджиев (97 кг), Сеидмохаммедреза Азершакиб (+125 кг).

Греко-римская борьба: Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Мамедов (60 кг), Талех Мамедов (63 кг), Кямран Мамедов (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Эльвин Мурсалиев (77 кг), Рафик Гусейнов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Орхан Нуриев (97 кг), Сабах Шариати (+130 кг).

Женская борьба: Тюркан Насирова (50 кг), Татьяна Воронцова (53 кг), Алена Колесник (57 кг), Эльмира Гамбарова (59 кг), Татьяна Омельченко (62 кг), Элис Маналова (65 кг), Ирина Нетреба (68 кг), Сабира Алиева (+75 кг).

Отметим, что чемпионат Европы состоится 8-14 апреля.