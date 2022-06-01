Обнародован состав сборной Азербайджана на Шахматную олимпиаду

Обнародованы составы национальных команд Азербайджана на 44-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая пройдет в индийском городе Ченнаи.

Обнародованы составы национальных команд Азербайджана на 44-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая пройдет в индийском городе Ченнаи.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, в состав мужской шахматной команды вошли Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов и Васиф Дурарбейли.

Ниджат Абасов отправится в Индию в качестве капитана, Эльтадж Сафарли - тренера.

В женскую сборную приглашены Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Гёвхар Бейдуллаева, Ханум Баладжаева и Ульвия Фаталиева. Ниджат Мамедов поможет национальной команде в качестве капитана, Фикрет Сидеифзаде и Джахангир Агарахимов - в качестве тренеров.

Олимпиада стартует 28 июля и продолжится до 10 августа.