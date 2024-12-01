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Обнародован обновленный рейтинг азербайджанских спортсменов

Обнародован обновленный рейтинг азербайджанских спортсменов Министерство молодежи и спорта опубликовало обновленный рейтинг азербайджанских спортсменов.
Индивидуальные
1 декабря 2024 г. 12:24
Обнародован обновленный рейтинг азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта опубликовало обновленный рейтинг азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике (500 очков) в этот раз заняла первое место.

Победитель летних Олимпийских игр в Париже, дзюдоист Хидаят Гейдаров спустился на вторую строчку рейтинга с 450 очками, на третьем месте - еще один победитель Парижа-2024, дзюдоист Зелим Коцоев (350 очков).

В первую десятку вошли легкоатлетка Анна Скидан (315 очков), дзюдоист Эльджан Гаджиев (300 очков), спортивный гимнаст Никита Симонов (285 очков), дзюдоист Балабей Агаев (280 очков), художественная гимнастка Зёхра Агамирова (225 очков), дзюдоисты Яшар Наджафов и Зелим Чкаев (оба по 200 очков).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançılarının yeni reytinq cədvəli: Hidayət Heydərov ikinci pillədə qərarlaşıb

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