Обнародован маршрут велогонки "Tour d Azerbaijan"

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ 6 мая начнется велогонка "Tour d’Azerbaïdjan-2015" категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCİ).

Как сообщили Report из Федерации велосипедного спорта Азербайджана, в 5-дневных соревнованиях участникам придется преодолеть в общей сложности 870 км.

Согласно программе, 6 марта велосипедисты будут передвигаться по маршруту Баку-Сумгаит (154 км), 7 мая по маршруту Баку-Гобустан-Шемаха-Исмаиллы (187 км), 8 мая - Габала-Огуз-Шеки-Огуз-Габала (180 км), 9 мая - Габала-Агдаш-Евлах-Мингячевир (205 км).

10 мая в столице пройдет последний этап в 144 км. Он охватит маршрут I Европейских игр "Баку 2015".

Согласно договоренности с известным телеканалом "Eurosport", 3-й, 4-й и 5-й этапы велогонки "Tour d’Azerbaïdjan-2015" будут транслироваться по указанному телеканалу.

А 1-й и 2-й этапы будут представлены в виде получасового обзора. После окончания велогонки "Eurosport" представит еще один обзор обо всех этапах состязания.

В Азербайджане эту миссию осуществит телеканал "İdman Azərbaycan", который будет транслировать все этапы тура.

Отметим, что во время велогонки "Tour d’Azerbaïdjan-2015" спортсмены также наберут лицензионные очки на Летние олимпийские игры "Рио-2016".