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Обнародован бюджет команд Формулы-1 за 2019 год

Обнародован бюджет команд Формулы-1 за 2019 год
© Firudin Salimov/Report

Команда «Феррари» в 2019 году обладала наибольшим бюджетом среди всех команд Формулы-1, сообщает Report со ссылкой на Racefans. 

За год «Скудерия» потратила $ 435 млн. «Мерседес», завоевавший шестой титул кряду в зачёте Кубка конструкторов и приведший к очередному титулу Льюиса Хэмилтона, оперировал суммой в размере $ 425 млн. Третий по величине бюджет был у «Ред Булл» — $ 335 млн. Австрийская команда в итоге заняла именно третье место. Наименьший объём бюджета был у «Хааса» и «Уильямса» — $ 150 млн. В «Торо Россо» на развитие болида и содержание команды потратили $ 155 млн. 

Бюджеты команд Формулы-1 в 2019 году 

«Феррари» — $ 435 млн 

«Мерседес» — $ 425 млн 

«Ред Булл» — $ 335 млн 

«Макларен» — $ 250 млн 

«Рено» — $ 210 млн 

«Торо Россо» — $ 155 млн 

«Рейсинг Пойнт» — $ 155 млн 

«Альфа Ромео» — $ 155 млн 

«Хаас» — $ 150 млн 

«Уильямс» — $ 150 млн 

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