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Обыгравший армянина азербайджанский борец рассказал о своей победе

Обыгравший армянина азербайджанский борец рассказал о своей победе

"К счастью, мои усилия не были напрасны, я завоевал золотую медаль. Я впервые выступал в весовой категории 77 кг".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в столице Италии, Риме.

Он отметил, что соперники были очень сильными: "Самой сложной была первая встреча. Я обыграл борца армянского происхождения, представлявшего Болгарию. В полуфинале я также встретился с армянским борцом, одолел его и вышел в финал. В финале у меня было больше веры в себя. В будущем я постараюсь приумножить свои успехи".

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