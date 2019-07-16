В Европейском юношеском олимпийском фестивале Баку-2019 Азербайджан представят 122 спортсмена

Сборная Азербайджана будет представлена в XV Европейском юношеском олимпийском фестивале Баку-2019 122 спортсменами. В целом в состав делегации войдут 198 человек.

Как сообщает Report, об этом заведующий спортивным отделом Национального олимпийского комитета Гасанага Рзаев сказал на встрече со спортсменами, входящими в состав делегации Азербайджана, которая примет участие в XV Европейском юношеском олимпийском фестивале Баку-2019, и их тренерами.

По словам Г.Рзаева, который выступит шеф-де-миссионом Азербайджана в фестивале, спортсмены 48 стран будут бороться за 135 комплектов медалей. Всего будет 3900 гостей.

Напомним, что Европейский юношеский олимпийский фестиваль состоится 21-27 июля в Баку. Атлеты померятся силами в 10 видах спорта: гимнастика, атлетика, баскетбол, велоспорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. Во время фестиваля в 12 спортивных объектах будут работать более 2500 волонтеров.