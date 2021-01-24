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Нурмагомедов посоветовал Макгрегору не тренироваться с детьми

Нурмагомедов посоветовал Макгрегору не тренироваться с детьми Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье на турнире UFC 257
Индивидуальные
24 января 2021 г. 11:34
Нурмагомедов посоветовал Макгрегору не тренироваться с детьми
Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье на турнире UFC 257.

Как передает Report, российский боец сделал соответствующую запись в Twitter.

"Вот что случается, когда ты меняешь свою команду, оставляешь спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, и тренируешься с маленькими детьми вдали от реальности", — написал Нурмагомедов.

Напомним, что Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Американец взял реванш у ирландца за поражение в 2014 году.

После боя Макгрегор заявил, что продолжит карьеру и будет активным в 2021 году. На счету 32-летнего спортсмена 22 победы и 5 поражений.

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