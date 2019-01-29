Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после боя с Макгрегором

Баку. 29 ярваря. REPORT.AZ/ Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев из-за потасовки после титульного боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Как передает Report со ссылкой на MMA Fighting, помимо дисквалификации, на российского бойца наложен штраф в размере $500 тыс.

6 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. По окончании боя Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В этот момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и начал бить Макгрегора. В итоге в октагоне и в зале возникли два очага потасовки, которые были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашения с комиссией штата Невада.