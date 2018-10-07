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    Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил Конора Макгрегора - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе на турнире в американском Лас-Вегасе, передает Report.  

    Судьи зафиксировали победу россиянина в четвёртом раунде. Нурмагомедов провёл удушающий приём, после которого сдался ирландец.

    Таким образом, Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в лёгком весе.

    Сразу после объявления завершения боя Нурмагомедов выскочил за пределы октагона и устроил потасовку в зале с болельщиками Макгрегора.
    А между сторонниками дагестанца и Макгрегором началась драка внутри октагона.

    В дело пришлось вмешаться службе безопасности. 

    Главный судья объявил победу Нурмагомедова, однако по непонятным причинам пояс победителя ему не выдали.  

    ***08:40

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Лас-Вегасе в начался бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

    Как передает Report, встреча проходит в Парадизе, штат Невада, пригородной территории Лас-Вегаса в "Ти-Мобайл-арена".

    Конор Макгрегор — чемпион в полулегком и легком весе — трижды был побежден, проведя за свою карьеру 21 бой.

    Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. За свою карьеру он провел 26 профессиональных боев и не проиграл ни одного.

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