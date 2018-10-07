Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил Конора Макгрегора - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе на турнире в американском Лас-Вегасе, передает Report.

Судьи зафиксировали победу россиянина в четвёртом раунде. Нурмагомедов провёл удушающий приём, после которого сдался ирландец.

Таким образом, Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Сразу после объявления завершения боя Нурмагомедов выскочил за пределы октагона и устроил потасовку в зале с болельщиками Макгрегора.

А между сторонниками дагестанца и Макгрегором началась драка внутри октагона.

В дело пришлось вмешаться службе безопасности.

Главный судья объявил победу Нурмагомедова, однако по непонятным причинам пояс победителя ему не выдали.

***08:40

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Лас-Вегасе в начался бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Как передает Report, встреча проходит в Парадизе, штат Невада, пригородной территории Лас-Вегаса в "Ти-Мобайл-арена".

Конор Макгрегор — чемпион в полулегком и легком весе — трижды был побежден, проведя за свою карьеру 21 бой.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. За свою карьеру он провел 26 профессиональных боев и не проиграл ни одного.