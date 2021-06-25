Новшество от FIDE в системе отбора на матч за мировую корону

Международная шахматная федерация (FIDE) стремится к унификации систем отбора на матч за мировую корону среди мужчин и женщин. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Международная шахматная федерация (FIDE) стремится к унификации систем отбора на матч за мировую корону среди мужчин и женщин. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

"Задумка женского Гран-при была во многом в том, что мы хотели сделать систему розыгрыша шахматной короны одинаковой в целом - как для мужчин, так и для женщин. Стремимся унифицировать эти системы, - сказал Дворкович. - У женщин вообще было мало турниров, и появление Гран-при дало возможность ведущим шахматисткам постоянно быть в турнирной борьбе".

Первый этап серии женского Гран-при - 2020 состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру. Россиянка Александра Костенюк выиграла второй этап в Монако. На третьем этапе серии в швейцарской Лозанне победу праздновала грузинка Нана Дзагнидзе. Представительница Казахстана Жансая Абдумалик победила на этапе в Гибралтаре в июне.