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Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с тренером

Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с тренером Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял решение прекратить сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем.
Индивидуальные
27 марта 2024 г. 18:00
Новак Джокович объявил о прекращении сотрудничества с тренером

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял решение прекратить сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем.

Как сообщает Report, об этом Джокович сообщил на своей странице в Instagram.

"Я хорошо помню тот момент, когда предложил Горану стать частью моей команды. Это было в 2018 году, мы с Вайдой искали нечто новое для нашего дуэта. Фактически, работа с Гораном не только помогла нам улучшить подачу, но и принесла много радости, смеха, первое место в мировом рейтинге, рекорды и победы на турнирах "Большого шлема". Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить сотрудничество. Мы пережили падения и взлеты на корте, но наша дружба всегда была крепкой. Спасибо за все, мой друг. Люблю тебя", - написал Джокович.

Горан Иванишевич был тренером Джоковича с 2018 года. За этот период сербский теннисист выиграл 12 турниров Большого шлема: четырежды — Открытый чемпионат Австралии (2019, 2020, 2021, 2023), дважды — Открытый чемпионат Франции (2021, 2023), четырежды — Уимблдон (2018, 2019, 2021, 2022) и дважды — Открытый чемпионат США (2018, 2023).

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