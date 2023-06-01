Norway Chess: Шахрияр Мамедъяров встретится с индийским шахматистом

Norway Chess: Шахрияр Мамедъяров встретится с индийским шахматистом

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свою следующую партию на турнире Norway Chess, организованном в Ставангере (Норвегия). Как сообщает Report, в третьем раунде 38-летний гроссмейстер встретится с индийцем Гукешем Доммараку. В н

https://static.report.az/photo/161bc27c-2383-3f41-aa57-8b84de75ae86.jpeg https://static.report.az/photo/161bc27c-2383-3f41-aa57-8b84de75ae86.jpeg Шахрияр Мамедъяров

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свою следующую партию на турнире Norway Chess, организованном в Ставангере (Норвегия).



Как сообщает Report, в третьем раунде 38-летний гроссмейстер встретится с индийцем Гукешем Доммараку.



В настоящее время Мамедъяров делит 8-9-е места с норвежцем Магнусом Карлсеном, имея в активе 1,5 очка. Доммараку, у которого 3 очка, делит 4-5 места с Алирезой Фирузкой, представляющим Францию.



Отметим, что Norway Chess завершится 9 июня. Подпишитесь на наш Telegram канал