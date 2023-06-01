Norway Chess: Шахрияр Мамедъяров встретится с индийским шахматистом

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свою следующую партию на турнире Norway Chess, организованном в Ставангере (Норвегия).
Как сообщает Report, в третьем раунде 38-летний гроссмейстер встретится с индийцем Гукешем Доммараку.
В настоящее время Мамедъяров делит 8-9-е места с норвежцем Магнусом Карлсеном, имея в активе 1,5 очка. Доммараку, у которого 3 очка, делит 4-5 места с Алирезой Фирузкой, представляющим Францию.
Отметим, что Norway Chess завершится 9 июня.
Norway Chess: Шахрияр Мамедъяров встретится с индийским шахматистомNorway Chess: Шахрияр Мамедъяров встретится с индийским шахматистом Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свою следующую партию на турнире Norway Chess, организованном в Ставангере (Норвегия). Как сообщает Report, в третьем раунде 38-летний гроссмейстер встретится с индийцем Гукешем Доммараку. В н
Индивидуальные
1 июня 2023 г. 09:45
https://static.report.az/photo/161bc27c-2383-3f41-aa57-8b84de75ae86.jpegШахрияр Мамедъяров
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров проведет свою следующую партию на турнире Norway Chess, организованном в Ставангере (Норвегия).
Версия на азербайджанском языке "Norway Chess": Şəhriyar Məmmədyarov hindistanlı şahmatçı ilə qarşılaşacaq