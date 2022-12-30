Норвежский шахматист Карлсен стал шестикратным чемпионом мира по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, который является действующим чемпионом мира по классическим шахматам, стал победителем чемпионата мира по блицу, завершившимся в Алма-Ате.

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, который является действующим чемпионом мира по классическим шахматам, стал победителем чемпионата мира по блицу, завершившимся в Алматы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Карлсен набрал 16 очков после 21 партии.

Второе место занял американец Хикару Накамура (15).

32-летний Карлсен стал шестикратным чемпионом мира по блицу. Ранее он в четвертый раз выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам. Норвежец завоевал звание чемпиона мира по классическим шахматам в 2013 году и четырежды защитил его.