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Норвежский шахматист Карлсен стал шестикратным чемпионом мира по блицу

Норвежский шахматист Карлсен стал шестикратным чемпионом мира по блицу Норвежский шахматист Магнус Карлсен, который является действующим чемпионом мира по классическим шахматам, стал победителем чемпионата мира по блицу, завершившимся в Алма-Ате.
Индивидуальные
30 декабря 2022 г. 17:13
Норвежский шахматист Карлсен стал шестикратным чемпионом мира по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, который является действующим чемпионом мира по классическим шахматам, стал победителем чемпионата мира по блицу, завершившимся в Алматы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Карлсен набрал 16 очков после 21 партии.

Второе место занял американец Хикару Накамура (15).

32-летний Карлсен стал шестикратным чемпионом мира по блицу. Ранее он в четвертый раз выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам. Норвежец завоевал звание чемпиона мира по классическим шахматам в 2013 году и четырежды защитил его.

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Версия на азербайджанском языке Maqnus Karlsen yenə dünya çempionu olub

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