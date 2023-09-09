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Норвежский бегун побил мировой рекорд 24-летней давности на дистанции 2 000 м

Норвежский бегун побил мировой рекорд 24-летней давности на дистанции 2 000 м Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен на этапе Бриллиантовой лиги установил новый мировой рекорд в беге на 2 000 м. Соревнования проходят в Брюсселе.
Индивидуальные
9 сентября 2023 г. 00:53
Норвежский бегун побил мировой рекорд 24-летней давности на дистанции 2 000 м

Норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен на этапе Бриллиантовой лиги установил новый мировой рекорд в беге на 2 000 м.

Как сообщает Report, соревнования проходят в Брюсселе.

Ингебригтсен преодолел дистанцию за 4 минуты 43,13 секунды. Предыдущий мировой рекорд (4 минуты 44,79 секунды) принадлежал марокканцу Хишаму эль-Герружу и был установлен в 1999 году. Бег на 2 000 метров не является олимпийской дисциплиной.

Ингебригтсену 22 года. Он является олимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров и двукратным чемпионом мира в беге на 5 000 м (2022, 2023). Также на его счету две серебряные медали мировых первенств в беге на 1 500 м (2022, 2023). Атлет является четырехкратным чемпионом Европы.

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