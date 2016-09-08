Нона Гаприндашвили: "Не было никаких сомнений, что Азербайджан проведет Шахматной Олимпиады на высочайшем уровне"

Баку. 8 Сентября. REPORT.AZ/ Экс-чемпионка мира Нона Гаприндашвили в выходной день Всемирной Шахматной Олимпиады прилетела в Баку, а сегодня посетила матчи шестого тура.

Как передает Report, зайдя в игровой зал и понаблюдав за началом партий, она затем зашла в Выставочный центр, подойдя к стенду Олимпиады-2018 в Батуми.

Также она поделилась первыми впечатлениями от соревнования.

«В последний раз я была в Баку год назад, когда здесь проходил Кубок мира. И вот опять с удовольствием приехала к вам, чтобы насладится Олимпиадой. В том, что организаторы проведут соревнование на высочайшем уровне не было никаких сомнений – условия прекрасные, игровой зал просто великолепен. Я наслаждаюсь здешней атмосферой», - отметила Н.Гаприндашвили.

Вместе с тем, она отметила игру женской сборной Грузии. «На старте турнира команда уступила Филиппинам. Я считаю это каким-то недоразумением. Уверена, что сборная будет претендовать на медали Олимпиады, надо играть на результат», - подчеркнула Н.Гаприндашвили.

По ее словам, следующую Олимпиаду в Батуми в Грузии ожидают с большим нетерпением. «Батуми – прибрежный город с отлаженной инфраструктурой. С жилищными условиями все в порядке, игровой зал также будет на уровне. У нас есть в запасе два года, чтобы как следует подготовиться к соревнованию», - отметила экс-чемпионка мира.

Также она подчеркнула, что мировая шахматная жизнь на ближайшие годы будет сосредоточена в Азербайджане и Грузии. «Баку дважды проводил этапы Гран-При ФИДЕ, организовал Кубок мира, а теперь мы наблюдаем здесь за Олимпиадой. В Тбилиси также проходил этап Гран-При ФИДЕ, в следующем году проведем Кубок мира, а в 2018-м Батуми станет столицей Олимпиады. Мы уже сейчас начали вести подготовку. Что касается мужской сборной Азербайджана, то у нее прекрасный состав и ребята вполне могут побороться за медали. У нас же сильнее женская команда», - заметила экс-чемпионка мира.