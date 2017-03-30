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    НОК Катара: Азербайджан - хорошо развитая страна, как с точки зрения инфраструктуры, так и социального уровня - ЭКСКЛЮЗИВ

    ​В состав Катарской делегации на IV Исламских играх солидарности в Баку войдут около 70 человек, включая 45 атлетов

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В состав катарской делегации на IV Играх исламской солидарности в Баку войдут около 70 человек, включая 45 атлетов. Об этом Report заявили в Национальном Олимпийском комитете (НОК) Катара.

    По их мнению, Исламиада в Баку будет способствовать "повышению уровня информированности о развитии спорта исламских стран, а также расширению связей между мусульманскими спортсменами".

    "Азербайджан - очень хорошо развитая страна, как с точки зрения  инфраструктуры, так и социального уровня. Кроме того, имеется большой интерес в спортивных мероприятиях и туризме", - заявили в НОК.

    В НОК Катара отметили, что ожидают от своих спортсменов наибольшее количество медалей в таких видах спорта, как тяжелая атлетика, стрельба, настольный теннис и легкая атлетика.

    Как ожидают в НОК, наиболее результативными по медалям в команде  будут такие спортсмены, как Фарес Хассуна (тяжелая атлетика) и Ли Пинг (настольный теннис).

    IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая. 

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