НОК Катара: Азербайджан - хорошо развитая страна, как с точки зрения инфраструктуры, так и социального уровня - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В состав катарской делегации на IV Играх исламской солидарности в Баку войдут около 70 человек, включая 45 атлетов. Об этом Report заявили в Национальном Олимпийском комитете (НОК) Катара.

По их мнению, Исламиада в Баку будет способствовать "повышению уровня информированности о развитии спорта исламских стран, а также расширению связей между мусульманскими спортсменами".

"Азербайджан - очень хорошо развитая страна, как с точки зрения инфраструктуры, так и социального уровня. Кроме того, имеется большой интерес в спортивных мероприятиях и туризме", - заявили в НОК.

В НОК Катара отметили, что ожидают от своих спортсменов наибольшее количество медалей в таких видах спорта, как тяжелая атлетика, стрельба, настольный теннис и легкая атлетика.

Как ожидают в НОК, наиболее результативными по медалям в команде будут такие спортсмены, как Фарес Хассуна (тяжелая атлетика) и Ли Пинг (настольный теннис).

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.