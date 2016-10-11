Рим отказался претендовать на проведение Олимпийских игр-2024

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии снял кандидатуру Рима на проведение Олимпийских игр 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава НОК страны Джованни Малаго.

21 сентября новоизбранная мэр Рима Вирджиния Раджи, представляющая оппозиционное "Движение 5 звезд", объявила, что столица Италии отказывается претендовать на проведение Игр-2024. Вскоре это решение было ратифицировано на заседании городского совета.

Малаго заявлял, что после отказа мэра никаких дополнительных шагов предприниматься не будет, поскольку "Италия утратила авторитет и не вызывает доверия". В свою очередь, премьер-министр Италии Маттео Ренци заявлял, что "партия Олимпиады закрыта".

Рим принимал Олимпиаду в 1960 году. Ранее итальянская столица выдвигала свою кандидатуру на проведение Олимпиады-2020, однако тогда на пике экономического кризиса в поддержке этой заявки отказал технический кабинет во главе с Марио Монти.