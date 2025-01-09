НОК и Агентство кино подписали меморандум о сотрудничестве

Между Национальным олимпийским комитетом (НОК) Азербайджана и Агентством кино подписан меморандум о сотрудничестве.

Между Национальным олимпийским комитетом (НОК) Азербайджана и Агентством кино подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, меморандум подписан вице-президентом НОК Чингизом Гусейнзаде и исполняющим обязанности генерального директора Агентства кино Орханом Садыговым.

На церемонии подписания документа в административном здании комитета принимали участие также генеральный секретарь НОК Азер Алиев, руководитель спортивного отдела комитета Гасанага Рзаев, руководитель пресс-службы НОК Мурад Фарзалиев, член правления Союза кинематографистов Азербайджана, академик Евразийской академии телевидения и радио Арзу Гуламов и другие.

Меморандум предусматривает совместную пропаганду азербайджанского спорта и спортивных достижений посредством кино.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде отметил, что в этом году планируется показ фильмов об олимпийских чемпионах на освобожденных территориях: "Мы должны стремиться к тому, чтобы молодое поколение имело представление о наших чемпионах. Было бы также интересно экранизировать достижения женщин в спорте и в жизни. Уверен, что совместно с Агентством кино мы добьемся значительных успехов в этом направлении".