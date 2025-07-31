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НОК: Допинг-проба соперника Домингеса не связана с Олимпиадой в Париже

НОК: Допинг-проба соперника Домингеса не связана с Олимпиадой в Париже 18:02
Индивидуальные
31 июля 2025 г. 18:24
НОК: Допинг-проба соперника Домингеса не связана с Олимпиадой в Париже

Положительный допинг-тест узбекского боксера Лазизбека Муллажанова, победившего азербайджанца Альфонсо Домингеса в финале Олимпийских игр в Париже, не имеет отношения к самим соревнованиям.

Об этом Report заявил пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Мурад Фарзалиев.

По его словам, речь идет о пробе, взятой уже после завершения Олимпиады.

"Результат относится к тесту, сданному 11 июля, уже после Олимпийских игр. Таким образом, он не связан с Олимпиадой в Париже. В настоящее время ожидается анализ пробы B. Пока никакие [дисциплинарные] процедуры не начаты - дальнейшее развитие будет зависеть от решений антидопинговой комиссии. Фактически же проба не имеет отношения к самим Играм", - отметил Фарзалиев.

Напомним, Лазизбек Муллажанов стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 92 кг, победив в финале азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса.

В его пробе обнаружен метастерон - синтетический анаболический стероид, способствующий росту мышечной массы и выносливости.

Если результат анализа пробы B подтвердит наличие запрещенного вещества, спортсмену грозит дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.

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Версия на азербайджанском языке MOK rəsmisi: "Domingesin rəqibinin müsbət nəticələnən dopinq testinin Paris-2024-ə aidiyyəti yoxdur"

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