Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы делят лидерство в чемпионате Европы по шахматам

    Индивидуальные
    • 19 апреля, 2026
    • 10:35
    Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы делят лидерство в чемпионате Европы по шахматам

    На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам в Катовице (Польша) три азербайджанских шахматиста вошли в первую пятреку лидеров по итогам партий 10 тура, при этом двое из них, Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы, делят 1-2 места.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, Абасов в 10-м туре сыграл вничью с испанцем Давидом Гихарро, Сулейманлы черными фигурами обыграл литовца Валерия Казаковскиса, а действующий чемпион страны Мухаммед Мурадлы белыми фигурами одолел латвийского спортсмена Никиту Мешковса.

    Таким образом, после 10 туров сразу три азербайджанских шахматиста входят в первую пятерку лидеров и сохраняют шансы на чемпионский титул. Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы, набравшие по 8 очков, делят 1-2 места. Мамед Мурадлы с тем же результатом занимает пятую позицию по дополнительным показателям.

    Отметим, что в последнем туре, который состоится сегодня, Сулейманлы белыми фигурами сыграет против Мухаммеда Мурадлы, а Ниджат Абасов встретится с представителем Румынии Даниэлем Богданом.

    Чемпионат Европы шахматный турнир Ниджат Абасов Айдын Сулейманлы Мухаммед Мурадлы Польша
    Фото
    Nicat Abasov və Aydın Süleymanlı Avropa çempionatında liderliyi bölüşürlər

