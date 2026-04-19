Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы делят лидерство в чемпионате Европы по шахматам

На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам в Катовице (Польша) три азербайджанских шахматиста вошли в первую пятреку лидеров по итогам партий 10 тура, при этом двое из них, Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы, делят 1-2 места.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, Абасов в 10-м туре сыграл вничью с испанцем Давидом Гихарро, Сулейманлы черными фигурами обыграл литовца Валерия Казаковскиса, а действующий чемпион страны Мухаммед Мурадлы белыми фигурами одолел латвийского спортсмена Никиту Мешковса.

Таким образом, после 10 туров сразу три азербайджанских шахматиста входят в первую пятерку лидеров и сохраняют шансы на чемпионский титул. Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы, набравшие по 8 очков, делят 1-2 места. Мамед Мурадлы с тем же результатом занимает пятую позицию по дополнительным показателям.

Отметим, что в последнем туре, который состоится сегодня, Сулейманлы белыми фигурами сыграет против Мухаммеда Мурадлы, а Ниджат Абасов встретится с представителем Румынии Даниэлем Богданом.