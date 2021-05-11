Нидерландец выиграл третий этап велогонки "Джиро д'Италия"

Нидерландский велогонщик Тако ван дер Хорн из команды Jumbo-Visma стал победителем третьего этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Нидерландский велогонщик Тако ван дер Хорн из команды Jumbo-Visma стал победителем третьего этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, этап протяженностью 190 км прошел между городами Биелла и Канале.

Ван дер Хорн преодолел дистанцию за 4 часа 21 минуту 29 секунд. Вторым стал итальянец Давиде Чимолай из Groupama-FDJ, третье место занял словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Они уступили победителю четыре секунды.

Лидерство в общем зачете сохранил итальянец Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers). Он опережает идущего вторым норвежца Тобиаса Фосса (Jumbo-Visma) на 16 секунд, третьим с отставанием в 20 секунд идет бельгиец Ремко Эвенепул из Deceuninck-Quick Step.

Отметим, что четвертый этап пройдет 11 мая, его протяженность составит 187 км.