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Невыполненные обязательства Армении на чемпионате Европы - ФОТО

Невыполненные обязательства Армении на чемпионате Европы - ФОТО Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Ереване не обошелся без очередной армянской провокации.
Индивидуальные
15 апреля 2023 г. 13:35
Невыполненные обязательства Армении на чемпионате Европы - ФОТО

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Ереване не обошелся без очередной армянской провокации.

Как сообщает Report со ссылкой на Oxu.Az, не успели наши спортсмены принять участие в соревнованиях, как на открытии чемпионата соседи показали свое истинное лицо - один из организаторов турнира Арам Николян поджег азербайджанский флаг.

Пока мы ждали подтверждения участия наших тяжелоатлетов в чемпионате, армянская сторона обещала им полную безопасность.

Полученный Oxu.Az документ, направленный РА генеральному секретарю Европейской федерации тяжелой атлетики Милану Михайловичу и подписанный руководителем аппарата премьер-министра Армении Араиком Арутюняном обещал азербайджанским спортсменам полную безопасность.

"Правительство Республики Армения подтверждает гарантии безопасности делегаций всех стран, находящихся в Армении во время чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2023 года. Кроме того, мы выражаем готовность обеспечить все специальные меры безопасности, требуемые Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана, а именно:

Представители Армении будут сопровождать азербайджанскую делегацию из аэропорта Тбилиси в Ереван;

Азербайджанская делегация будет встречена в аэропорту Еревана, обеспечена въездными визами и трансфером в гостиницу;

Азербайджанская делегация остановится в одном отеле с делегациями других стран;

Будет организован безопасный трансфер из гостиницы до места проведения соревнований/тренировок;

Будут приняты необходимые меры безопасности с учетом всех соответствующих обстоятельств", - говорится в документе от 10 апреля 2023 года.

Но, как мы видим, и как увидел весь мир, на деле Армения не то, чтобы обеспечить безопасность спортсменов, а просто вести себя достойно не смогла. Поджигателя сделали "героем", как и всех предыдущих провокаторов и убийц.

Одумается ли Армения, наконец? Неужели она еще не поняла, что мир в регионе больше всего нужен именно ей...

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Версия на английском языке Armenia's unfulfilled obligations in European Championship - PHOTO
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın söz verib icra etmədiyi öhdəliklər - SƏNƏD - FOTO

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