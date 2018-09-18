Немецкий дзюдоист: Постараюсь вновь стать чемпионом мира

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Я с нетерпением жду старта чемпионата мира. Я очень хорошо подготовился к соревнованию. Я приложил все силы и надеюсь на хороший результат".

Как сообщает Report, об этом сказал член сборной Германии Александр Вичерзак в преддверии предстоящего в Баку чемпионата мира.

27-летний спортсмен, завоевавший в прошлом году на мундиале в столице Венгрии, Будапеште, золотую медаль в весовой категории 81 кг, заявил, что постарается повторить этот успех.

Вичерзак, назвавший дзюдоистов азербайджанской сборной очень силными соперниками, подчеркнул, что в состав команды входят спортсмены мирового уровня. Несмотря на то, что в его весовой категории местный спортсмен не участвует.

Отметим, что Александр Вичерзак является бронзовым медалистом I Европейских игр "Баку 2015".