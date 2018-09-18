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    Немецкий дзюдоист: Постараюсь вновь стать чемпионом мира

    Я очень хорошо подготовился к соревнованию

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "Я с нетерпением жду старта чемпионата мира. Я очень хорошо подготовился к соревнованию. Я приложил все силы и надеюсь на хороший результат".

    Как сообщает Report, об этом сказал член сборной Германии Александр Вичерзак в преддверии предстоящего в Баку чемпионата мира.

    27-летний спортсмен, завоевавший в прошлом году на мундиале в столице Венгрии, Будапеште, золотую медаль в весовой категории 81 кг, заявил, что постарается повторить этот успех.

    Вичерзак, назвавший дзюдоистов азербайджанской сборной очень силными соперниками, подчеркнул, что в состав команды входят спортсмены мирового уровня. Несмотря на то, что в его весовой категории местный спортсмен не участвует.

    Отметим, что Александр Вичерзак является бронзовым медалистом I Европейских игр "Баку 2015".

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