Директор AMADA: Некоторые федерации скрывают своих спортсменов от допинг-тестов

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) может применить санкции к местным спортивным федерациям".
Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам года пресс-конференции заявила директор Азербайджанского национального антидопингового агентства Шафаг Гусейнли.
По ее словам, причина этого связана с несвоевременным представлением некоторым федерациями в AMADA списка спортсменов: "Списки спортсменов, а также время и место учебно-тренировочных сборов должны быть известны заранее. Очень жаль, что во время тестов некоторые федерации прячут своих спортсменов и избегают процесса. Также недопустима сдача анализов в незарегистрированных лабораториях".
Ш.Гусейнли отметила, что в 2019 году AMADA планирует проведение нескольких операций совместно с правоохранительными органами.
Она заявила, что помимо использования стероидов профессиональными спортсменами, тренеры в различных фитнес-залах дают гормональные препараты подросткам, что также противозаконно.
Руководитель структуры заявила, что для пресечения подобных явлений будут приняты соответствующие меры.
Şamo QuliyevАвтор новости