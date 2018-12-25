Директор AMADA: Некоторые федерации скрывают своих спортсменов от допинг-тестов

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) может применить санкции к местным спортивным федерациям".

Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам года пресс-конференции заявила директор Азербайджанского национального антидопингового агентства Шафаг Гусейнли.

По ее словам, причина этого связана с несвоевременным представлением некоторым федерациями в AMADA списка спортсменов: "Списки спортсменов, а также время и место учебно-тренировочных сборов должны быть известны заранее. Очень жаль, что во время тестов некоторые федерации прячут своих спортсменов и избегают процесса. Также недопустима сдача анализов в незарегистрированных лабораториях".

Ш.Гусейнли отметила, что в 2019 году AMADA планирует проведение нескольких операций совместно с правоохранительными органами.

Она заявила, что помимо использования стероидов профессиональными спортсменами, тренеры в различных фитнес-залах дают гормональные препараты подросткам, что также противозаконно.

Руководитель структуры заявила, что для пресечения подобных явлений будут приняты соответствующие меры.