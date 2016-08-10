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    Неизвестные закидали камнями автобус с журналистами в Рио

    Местные власти начали расследование инцидента

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Автобус с журналистами, курсирующий между спортивными объектами Олимпиады в Рио-де-Жанейро, был закидан камнями. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в результате инцидента никто серьезно не пострадал.

    Два окна автобуса были разбиты, некоторые находившиеся в салоне журналисты получили легкие порезы.

    К месту инцидента прибыли полицейские, которые сопроводили автобус до пресс-центра.

    Как сообщает Международный олимпийский комитет, местные власти начали расследование инцидента.

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