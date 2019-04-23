Обнародованы программа и время автограф-сессий знаменитых пилотов Гран-при Азербайджана SOCAR

Обнародованы программа и время автограф-сессий знаменитых пилотов Гран-при Азербайджана "Формула 1" SOCAR.

Как сообщили Report в компании Бакинское городское кольцо, сессии охватят три дня.

26 апреля

11:10 - 11:30 Макс Ферстаппен и Пьер Гасли (Red Bull)

11:30 - 11:50 Себастьян Феттел и Шарль Леклер (Ferrari)

11:50 - 12:10 Даниель Рикардо и Нико Хулкенберг (Renault)

27 апреля

11:20 - 11:40 Серхио Перес и Ленс Стролл (Racing Point)

12:00 - 12:20 Кими Райкконен и Антонио Джовинатси (Alfa Romeo)

12:20 - 12:40 Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас (Mercedes)

28 апреля

11:20 - 11:40 Джордж Рассел и Роберт Кубица (Williams)

11:40 - 12:00 Карлос Сайнс и Ландро Норрис (McLaren)

12:00 - 12:20 Ромен Грожан и Кевин Магнуссен (Haas)

12:20 - 12:40 Даниил Квайт и Александр Албон (Toro Rosso)

Программы соревнований:

25 апреля

12:00. Открываются двери зоны болельщиков

14:00. Прогулка владельцев билетов на 4 дня по Пит Лейн

20:00. Открываются двери трека

26 апреля

11:00-11:45. Свободный заезд "Формулы 2".

13:00-14:30. Первый свободный заезд "Формулы 1".

15:00-15:30. Классификационное соревнование "Формулы 2".

17:00-18:30. Второй свободный заезд "Формулы-1".

27 апреля

10:20-10:50. Парад пилотов "Формулы 2".

12:00-13:05. Первое соревнование "Формулы 2".

14:00-15:00. Третий свободный заезд "Формулы 1".

17:00-18:00. Классификационный тур "Формулы 1".

21:00. Концерт Сэма Смита

28 апреля

13:10-14:00. Второе соревнование "Формулы 2".

14:30-15:00. Открытие и парад пилотов

15:54-15:56. Церемония государственного гимна

16:10-18:10. Гран-при Азербайджана "ФОРМУЛЫ 1" SOCAR.

18:10. Церемония подиума

22:00. Концерт Карди Б

Отметим, что в первых трех этапах нового сезона побеждали пилоты Mercedes. Льюис Хэмилтон опередил соперников в Бахрейне и Китае, его товарищ по команде Валттери Боттас - в Австралии. После трех этапов Хэмилтон на первом месте с 68 очками, Боттас - на втором с 62 очками, Макс Ферстаппен из австрийского Red Bull– на 3-м месте с 39 очками.

Гран-при Азербайджана SOCAR пройдет 26-28 апреля.