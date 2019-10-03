Названо число зрителей на Гран-при Азербайджана 2019 года

За Гран-при Азербайджана 2019 года "Формулы-1" наблюдали 90 млн человек.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом маркетинга и коммуникаций операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи.

По ее словам, это на 10% больше, чем в прошлом сезоне: "В связи с прошедшими в 2019 году в Баку соревнованиями в мировых СМИ было опубликовано более 37 тыс. новостей, медиа-стоимость которых составляет 131 млн долларов".

Н.Арпадараи добавила, что в сезоне 2019 года на Гран-при Азербайджана было задействовано 13 тыс. человек.