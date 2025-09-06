Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Названо число волонтеров на III Играх стран СНГ в Азербайджане

    Индивидуальные
    • 06 сентября, 2025
    • 17:53
    Названо число волонтеров на III Играх стран СНГ в Азербайджане

    Обнародована численность волонтеров на III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане в этом году.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу операционной компании Baku City Circuit, в соревнованиях будут задействованы 3 000 человек.

    Больше всего волонтеров будет в Гяндже - 1 250 человек. Помимо этого, 600 волонтеров примут участие в соревнованиях в Габале, 350 - в Шеки, 255 - в Мингячевире, 190 - в Евлахе, 185 - в Ханкенди и 175 - в Гёйгёле.

    Более 9 700 кандидатов подали заявки через регистрационный портал волонтерской программы III Игр стран СНГ, из них 7 200 приняли участие в собеседованиях, которые начались 24 июня. В настоящее время продолжается обучение волонтеров для их полной подготовки к соревнованиям.

    Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarında fəaliyyət göstərəcək könüllülərin sayı açıqlanıb

