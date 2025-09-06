Названо число волонтеров на III Играх стран СНГ в Азербайджане
Индивидуальные
- 06 сентября, 2025
- 17:53
Обнародована численность волонтеров на III Играх стран СНГ, которые пройдут в Азербайджане в этом году.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу операционной компании Baku City Circuit, в соревнованиях будут задействованы 3 000 человек.
Больше всего волонтеров будет в Гяндже - 1 250 человек. Помимо этого, 600 волонтеров примут участие в соревнованиях в Габале, 350 - в Шеки, 255 - в Мингячевире, 190 - в Евлахе, 185 - в Ханкенди и 175 - в Гёйгёле.
Более 9 700 кандидатов подали заявки через регистрационный портал волонтерской программы III Игр стран СНГ, из них 7 200 приняли участие в собеседованиях, которые начались 24 июня. В настоящее время продолжается обучение волонтеров для их полной подготовки к соревнованиям.
Последние новости
19:11
Фото
Азербайджан провел встречу высокого уровня, посвященную климатическим вызовам АфрикиВнешняя политика
18:58
WP: Политика Трампа может грозить американской экономике спадомДругие страны
18:39
Фицо: Процесс вступления Украины в ЕС будет долгимДругие страны
18:25
Лидер британской партии подтвердил желание депортировать афганских беженцевДругие страны
18:04
SOCAR и катарский холдинг UCC подписали Меморандум о взаимопониманииЭнергетика
18:00
Биткоин подешевел почти на 2%ИКТ
17:53
Фото
Названо число волонтеров на III Играх стран СНГ в АзербайджанеИндивидуальные
17:35
Белорусский турист пропал на ЭльбрусеВ регионе
17:28