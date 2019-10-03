Названы соперники женской сборной Азербайджана по воллейболу в квалификационном турнире к Олимпиаде

Определены соперники национальной сборной Азербайджана по воллейболу в Европейском квалификационном турнире лицензионного характера к Летней Олимпиаде в Токио 2020.

По сообщению Report, сборная Азербайджана будет выступать в группе "А", наряду со сборными Голландии, Польши и Болгарии. В группе "B" эти команды будут играть против Турции, Германии, Бельгии и Хорватии.

Матчи группового этапа состоятся с 7 по 12 января в городе Апельдорн. Две команды, занявшие первые два места в группе, получат путевки в полуфинал.