Мохаммад Бана назначен главным тренером сборной Азербайджана по греко-римской борьбе

Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, контракт подписан с иранским специалистом Мохаммадом Бана.

Старшим тренером национальной сборной назначен Нураддин Раджабов. В тренерский штаб также вошли Ровшан Байрамов, Сабах Шариати, Бахруз Хазратипур и Расул Джазини.

Отметим, что иранская национальная сборная под руководством Мохаммада Бана завоевала 3 золотые медали на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, установив новый рекорд в истории иранской борьбы. Под руководством специалиста сборная Ирана завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали на Олимпийских играх в Токио (в 2021 году - ред.). В 2011 году Бана был признан лучшим тренером мира по версии FILA (ныне UWW) и награжден "Орденом мужества" в Иране.

Он является одним из самых успешных главных тренеров в истории мировой греко-римской борьбы.