Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мохаммад Бана назначен главным тренером сборной Азербайджана по греко-римской борьбе

    Индивидуальные
    • 12 января, 2026
    • 11:37
    Мохаммад Бана назначен главным тренером сборной Азербайджана по греко-римской борьбе

    Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, контракт подписан с иранским специалистом Мохаммадом Бана.

    Старшим тренером национальной сборной назначен Нураддин Раджабов. В тренерский штаб также вошли Ровшан Байрамов, Сабах Шариати, Бахруз Хазратипур и Расул Джазини.

    Отметим, что иранская национальная сборная под руководством Мохаммада Бана завоевала 3 золотые медали на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, установив новый рекорд в истории иранской борьбы. Под руководством специалиста сборная Ирана завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали на Олимпийских играх в Токио (в 2021 году - ред.). В 2011 году Бана был признан лучшим тренером мира по версии FILA (ныне UWW) и награжден "Орденом мужества" в Иране.

    Он является одним из самых успешных главных тренеров в истории мировой греко-римской борьбы.

    Мохаммад Бана назначение главный тренер Греко-римская борьба Иран
    Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Последние новости

    12:33

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2,6%

    Энергетика
    12:32

    Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане за 2025 год составила около 28 млн тонн

    Энергетика
    12:27

    В одной из школ в Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника

    В регионе
    12:25

    Вугар Бехбудов: В 2026 году будут созданы еще 4 центра соцуслуг

    Социальная защита
    12:24

    Экспортная цена газа в бюджете Азербайджана на 2026 год увеличена в 1,8 раза

    Финансы
    12:21

    Доходы ГНФАР от реализации прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2026 году превысят $5 млрд

    Энергетика
    12:06

    ГНФАР сократит расходы на оплату труда и управление в 2026г

    Финансы
    12:05

    Аэропорт Астаны предупредил о задержке шести рейсов

    В регионе
    12:03
    Видео

    Народный артист Агададаш Агаев попал под амнистию

    Происшествия
    Лента новостей