Мохаммад Бана назначен главным тренером сборной Азербайджана по греко-римской борьбе
- 12 января, 2026
- 11:37
Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.
Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, контракт подписан с иранским специалистом Мохаммадом Бана.
Старшим тренером национальной сборной назначен Нураддин Раджабов. В тренерский штаб также вошли Ровшан Байрамов, Сабах Шариати, Бахруз Хазратипур и Расул Джазини.
Отметим, что иранская национальная сборная под руководством Мохаммада Бана завоевала 3 золотые медали на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, установив новый рекорд в истории иранской борьбы. Под руководством специалиста сборная Ирана завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали на Олимпийских играх в Токио (в 2021 году - ред.). В 2011 году Бана был признан лучшим тренером мира по версии FILA (ныне UWW) и награжден "Орденом мужества" в Иране.
Он является одним из самых успешных главных тренеров в истории мировой греко-римской борьбы.