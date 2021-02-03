Назначены новые тренеры сборных Азербайджана по каратэ

В тренерском штабе национальных команд Азербайджана по ката произведены очередные назначения.

В тренерском штабе национальных команд Азербайджана по ката произведены очередные назначения.

Как сообщает Report, к подготовке сборных команд по пара-каратэ и ката среди юношей 14-15 лет привлечены опытные наставники.

Исмаил Гулиев назначен помощником главного тренера национальной команды по пара-каратэ среди взрослых, а Турал Балджанлы-помощником тренера по индивидуальным ката-выступлениям.

Напомним, что главным тренером команд ката является Вахид Айвазов, старшим тренером - Вугар Керимов, тренером - Анар Ахмедов.