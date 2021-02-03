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Назначены новые тренеры сборных Азербайджана по каратэ

Назначены новые тренеры сборных Азербайджана по каратэ В тренерском штабе национальных команд Азербайджана по ката произведены очередные назначения.
Индивидуальные
3 февраля 2021 г. 17:25
Назначены новые тренеры сборных Азербайджана по каратэ

В тренерском штабе национальных команд Азербайджана по ката произведены очередные назначения.

Как сообщает Report, к подготовке сборных команд по пара-каратэ и ката среди юношей 14-15 лет привлечены опытные наставники.

Исмаил Гулиев назначен помощником главного тренера национальной команды по пара-каратэ среди взрослых, а Турал Балджанлы-помощником тренера по индивидуальным ката-выступлениям.

Напомним, что главным тренером команд ката является Вахид Айвазов, старшим тренером - Вугар Керимов, тренером - Анар Ахмедов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın karate yığmalarına yeni məşqçilər təyin olundu

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