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Назначен новый президент Федерации традиционного каратэ

Назначен новый президент Федерации традиционного каратэ Организовано общее собрание "Союза KWU-WFKF Азербайджана" Федерации каратэ Азербайджана.
Индивидуальные
9 апреля 2024 г. 23:14
Назначен новый президент Федерации традиционного каратэ

Организовано общее собрание "Союза KWU-WFKF Азербайджана" Федерации каратэ.

Как передает Report, на отчетно-выборном мероприятии определен состав правления организации и наблюдательно-ревизионной комиссии.

В результате голосования Рамин Асадов был избран президентом Федерации традиционного каратэ "Союз KWU-WFKF Азербайджана". Вице-президент Федерации Физули Мусаев удостоен звания "Почетного президента" Союза.

Позже определились вице-президенты организации. Эту задачу будут выполнять генеральный секретарь Федерации Габиль Саядов, руководитель спортивного клуба "Табиб" Гяляндер Асланов, основатель Международной федерации киокушинкайкан каратэ Тейюб Азизов и представитель Международной организации Кенбукай в Азербайджане Руслан Аббасов.

Состоялось первое заседание Правления "Союза KWU-WFKF Азербайджана". По итогам встречи Хамдия Мамедов был назначен генеральным секретарем представительства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏnənəvi Karate Federasiyasının yeni prezidenti müəyyənləşib

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