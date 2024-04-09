Назначен новый президент Федерации традиционного каратэ

Организовано общее собрание "Союза KWU-WFKF Азербайджана" Федерации каратэ Азербайджана.

Организовано общее собрание "Союза KWU-WFKF Азербайджана" Федерации каратэ.

Как передает Report, на отчетно-выборном мероприятии определен состав правления организации и наблюдательно-ревизионной комиссии.

В результате голосования Рамин Асадов был избран президентом Федерации традиционного каратэ "Союз KWU-WFKF Азербайджана". Вице-президент Федерации Физули Мусаев удостоен звания "Почетного президента" Союза.

Позже определились вице-президенты организации. Эту задачу будут выполнять генеральный секретарь Федерации Габиль Саядов, руководитель спортивного клуба "Табиб" Гяляндер Асланов, основатель Международной федерации киокушинкайкан каратэ Тейюб Азизов и представитель Международной организации Кенбукай в Азербайджане Руслан Аббасов.

Состоялось первое заседание Правления "Союза KWU-WFKF Азербайджана". По итогам встречи Хамдия Мамедов был назначен генеральным секретарем представительства.