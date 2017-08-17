Назим Ибрагимов переизбран президентом Федерации фехтования Азербайджана

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Состоялась очередная отчетно-избирательная конференция Федерации фехтования Азербайджана.

Как сообщает Report, на конференции был выслушан доклад руководства федерации, обсудили проведенные за истекший период работы, произошедшие в федерации спортивные и пр. мероприятия.

Затем, в соответствии с повесткой, состоялись выборы в руководящие органы Федерации, был утвержден новый состав Исполнительного комитета.

На основе голосования участвующих на мероприятии членов структуры, Назим Ибрагимов был единогласно переизбран президентом федерации.

Затем избрали вице-президента, генсека и членов контрольно-ревизионной комиссии. Рамин Мамедов был избран вице-президентом федерации, Асеф Меликов - генсеком, Ислам Рагимов, Эльхан Ахмедов, Судеиф Гулиев - членами контрольно-ревизионной комиссии.

Выступивший президент федерации Назим Ибрагимов коснулся высоких достижений Азербайджана в области развития спорта, заявил о высокой заботе и внимании президента Ильхама Алиева к развитию спорта в Азербайджане.

Руководитель федерации дал новоизбранному составу ряд поручений, в том числе подготовить новый план деятельности Федерации фехтования, добиться развития сотрудничества с Международной федерацией фехтования и пр.

Отметим, что на отчетно-избирательной конференции приняли участие представитель министерства молодежи и спорта Яшар Рзаев, представитель Национального олимпийского комитета Назир Рагимов, представитель Спортивно-оздоровительного клуба "Нефтчи" Эльмир Бабанлы и др.