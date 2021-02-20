Наши дзюдоисты остались без медалей в последний день "Большого шлема"

Пять дзюдоистов сборной Азербайджана выступили в заключительный день турнира "Большого шлема" в Тель-Авиве (Израиль).

Пять дзюдоистов сборной Азербайджана выступили в заключительный день турнира "Большого шлема" в Тель-Авиве (Израиль).

Как передает Report, Мамедали Мехтиев (90 кг) в схватке за "бронзу" уступил Беке Гвиниашвили (Грузия), став пятым.

В весе до 100 кг Эльмар Гасымов выиграл у Йоакима Дъварби (Швеция), но затем проиграл Онису Саниблидзе (Грузия). А Зелим Коцоев начал с победы над Борисом Георгиевым (Болгария), после чего прошел Тому Никифорова (Бельгия), но в четвертьфинале уступил Ониси Саниблидзе (Грузия). В утешительной встрече Коцоев выиграл у Томаса Брисено (Чили), но в поединке за бронзу проиграл Ниязу Ильясову (Россия), став пятым.

В категории +100 кг Ушанги Кокаури потерпел поражение от Юра Спайкерса (Нидерланды), а Джамал Фейзиев не смог пройти Серафима Компанеза (Израиль).

По итогам турнира в активе нашей команды одна золотая медаль, выигранная Давудом Мамедсоем (60 кг).