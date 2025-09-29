Нармин Джафарова завоевала серебро III Игр СНГ
- 29 сентября, 2025
- 16:48
Нармин Джафарова, представляющая Азербайджан в стендовой стрельбе, завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ.
Как передает корреспондент Report из Габалы, спортсменка заняла второе место, а победу одержала российская спортсменка Алина Ахатова.
Отметим, что соревнования по стрельбе на III Играх СНГ завершатся 1 октября.
