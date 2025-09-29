Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Нармин Джафарова завоевала серебро III Игр СНГ

    • 29 сентября, 2025
    • 16:48
    Нармин Джафарова завоевала серебро III Игр СНГ

    Нармин Джафарова, представляющая Азербайджан в стендовой стрельбе, завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ.

    Как передает корреспондент Report из Габалы, спортсменка заняла второе место, а победу одержала российская спортсменка Алина Ахатова.

    Отметим, что соревнования по стрельбе на III Играх СНГ завершатся 1 октября.

    Azərbaycanın daha bir atıcısı III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB
    Narmin Jafarova wins silver at 3rd CIS Games

