    Посол: Отрадно, что у азербайджанских туристов появилась возможность безвизового посещения Мальдив

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 13:47
    Посол: Отрадно, что у азербайджанских туристов появилась возможность безвизового посещения Мальдив

    Отрадно, что у азербайджанских туристов появилась возможность безвизового посещения Мальдив и ознакомления с уникальными туристическими возможностями страны.

    Об этом турецкому бюро Report сказал посол-нерезидент Мальдив в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Абдул Рахим Латиф.

    Посол отметил, что в его стране развиты редкие виды туризма, что делает Мальдивы еще более привлекательным направлением для мирового туризма.

    Дипломат высоко оценил взаимное освобождение Азербайджаном и Мальдивами владельцев общегражданских паспортов от визовых требований:

    "У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, и я считаю, что это решение президента Ильхама Алиева имеет важное значение для наших стран. Уверен, что отныне поездки между нашими странами станут проще, количество взаимных визитов увеличится, и отношения будут постепенно развиваться. Надеюсь, что азербайджанский туризм также будет привлекательным для мальдивцев".

    Отметим, что 24 сентября этого года в Нью-Йорке было подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований". Президент Ильхам Алиев 15 декабря утвердил закон, связанный с этим соглашением.

