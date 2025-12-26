Посол: Отрадно, что у азербайджанских туристов появилась возможность безвизового посещения Мальдив

Отрадно, что у азербайджанских туристов появилась возможность безвизового посещения Мальдив и ознакомления с уникальными туристическими возможностями страны.

Об этом турецкому бюро Report сказал посол-нерезидент Мальдив в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Абдул Рахим Латиф.

Посол отметил, что в его стране развиты редкие виды туризма, что делает Мальдивы еще более привлекательным направлением для мирового туризма.

Дипломат высоко оценил взаимное освобождение Азербайджаном и Мальдивами владельцев общегражданских паспортов от визовых требований:

"У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, и я считаю, что это решение президента Ильхама Алиева имеет важное значение для наших стран. Уверен, что отныне поездки между нашими странами станут проще, количество взаимных визитов увеличится, и отношения будут постепенно развиваться. Надеюсь, что азербайджанский туризм также будет привлекательным для мальдивцев".

Отметим, что 24 сентября этого года в Нью-Йорке было подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований". Президент Ильхам Алиев 15 декабря утвердил закон, связанный с этим соглашением.