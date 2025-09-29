Azərbaycanın daha bir atıcısı III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycanın daha bir atıcısı III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanın daha bir atıcısı III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanın daha bir atıcısı Mürtəza Novruzlu III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, idmançı stend atıcılığında ikinci olub.

    Özbəkistanlı Azamat Kayumov qızıl medal sahibi olub. Rusiyalı Kiril Baqrov üçüncü yeri tutub.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında atıcılıq yarışlarına oktyabrın 1-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan atıcısı Nərmin Cəfərova III MDB Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, idmançı stend atıcılığında ikinci olub.

    İlk pilləni Rusiya idmançısı Alina Axatova tutub.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında atıcılıq yarışlarına oktyabrın 1-də yekun vurulacaq.

    Нармин Джафарова завоевала серебро III Игр СНГ
    Narmin Jafarova wins silver at 3rd CIS Games

